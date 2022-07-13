В правительстве Франции заявили о риске нехватки газа в предстоящем сезоне

Власти Франции подходят к возможной нехватке газа в предстоящем сезоне со всей серьезностью и планируют принять необходимые меры. Об этом официальный представитель правительства страны Оливье Веран заявил на брифинге по итогам заседания Совета министров в среду, 13 июля.

«В условиях этой угрозы мы принимаем соответствующие меры, в частности, ускоряем наполнение наших газохранилищ до 100%, а также стремимся расширить географию поставщиков», — сказал он.

Веран добавил, что если Россия решит полностью отключить газ, это окажет влияние на газоснабжение во Франции и Европе.

При этом представитель правительства отметил, что Франция гораздо меньше зависит от российского газа, чем ее европейские соседи.

«17% газа, потребляемого в нашей стране, поставляется из России. В Германии этот показатель составляет 55%», — отметил он.

Также он призвал французов к бережному потреблению газа.

Ранее, 10 июля, министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что правительство страны готовится к полному прекращению поставок российского газа, пишет REGNUM.

По мнению министра, было бы безответственно игнорировать такой возможный исход событий.

Ле Мэр уточнил, что правительство рассматривает сокращение потребления газа предприятиями и домохозяйствами, строительство новой инфраструктуры для приема и регазификации сжиженного природного газа.

Кроме того, по его словам, французские власти изучают ситуацию в компаниях страны, чтобы увидеть, какие из них могут быть вынуждены снизить производство для экономии энергии, если это будет необходимо.

6 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия в середине июля представит экстренный план действий Евросоюза (ЕС) на случай полного отключения Россией газа, передает RT.

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин в апреле заявлял, что отказ ряда стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по государствам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.