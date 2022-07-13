В Росавиации уточнили данные о госпитализации главы ведомства

Руководитель Росавиации Александр Нерадько сейчас находится на больничном и проходит курс реабилитации, сообщили «Известиям» в пресс-службе ведомства.

«Факты в СМИ о его операции не соответствуют действительности. Руководитель Росавиации постоянно находится на оперативной связи и осуществляет контроль деятельности агентства», — уточнили 13 июля в Росавиации.

Ранее в этот день в СМИ появилась информация о том, что Александр Нерадько попал в реанимацию со множественными ушибами и переломами. Утверждалось, что чиновник получил травмы при падении с велосипеда. Главе ведомства провели операцию и сейчас он находится в удовлетворительном состоянии, отмечалось в материалах.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что депутат Госдумы Алексей Журавлев не справился с управлением и опрокинулся вместе с мотоциклом BMW. Как пояснили в пресс-службе парламентария, происшествие случилось из-за того, что не было указателей о снятии асфальтного покрытия и о дорожных работах.