Главу Росавиации Нерадько прооперировали после падения с велосипеда

Главу Росавиации Александра Нерадько доставили в реанимацию одной из больниц с множественными переломами и ушибами. По предварительной информации, он упал с велосипеда.

У главы ведомства были диагностированы переломы ребер, костей таза, а также многочисленные ушибы и гематомы на лице, пишет Life.Ru.

Сам глава Росавиации не смог пояснить, как именно произошло падение, передает НСН.

Нерадько прооперировали, и в настоящее время состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

В Росавиации отказались комментировать инцидент. Источник телеканала «Звезда» сообщил, что Нерадько официально находится на больничном.

18 июня президент США Байден упал с велосипеда при попытке приблизиться к журналистам и людям, собравшимся в национальном парке Gordons Pond. Позднее американский лидер посетил церковь Сент-Эдмонд в центре города Рехобот-Бич. Репортеры засыпали его вопросами о состоянии здоровья, но вместо ответов он сделал три прыжка вперед и проследовал к автомобилю.