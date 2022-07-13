Пекин обвинил эсминец США во вторжении в китайские территориальные воды

Эсминец США 13 июля незаконно вторгся в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова). Об этом говорится в заявлении официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли, опубликованном в мессенджере WeChat.

«Американский ракетный эсминец Benfold 13 июля, не получив соответствующего разрешения правительства Китая, незаконно вторгся в территориальные воды китайского архипелага Сиша», — сказано в сообщении.

Отмечается, что морские и воздушные силы НОАК сделали американскому кораблю предупреждение о необходимости покинуть акваторию.

Тянь Цзюньли подчеркнул, что действия США серьезно нарушают суверенитет и безопасность Китая, подрывают мир и стабильность в регионе, а также нарушают международное право и нормы международных отношений. По его словам, такие действия являются доказательством гегемонии США и милитаризации Южно-Китайского моря.

«Факты в очередной раз доказывают, что США — неуклонный создатель рисков в сфере безопасности в ЮКМ, а также крупнейший нарушитель мира и стабильности в ЮКМ», — добавил представитель НОАК.

Он также сказал, что расположенные в этом районе силы постоянно принимают меры и делают все необходимые шаги, чтобы твердо защищать государственный суверенитет и безопасность, а также решительно отстаивать мир в регионе.

Ранее, 9 июля, Дэвид Бергер, генерал корпуса морской пехоты США, заявил, что в случае гипотетического конфликта с Китаем американским вооруженным силам будет необходимо атаковать центры командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Он подчеркнул, что вопросы логистики во время боевых действий не менее важны, чем получение данных разведки.

В декабре 2021 года сообщалось, что США наращивают военную активность вблизи материкового Китая, свидетельствует мониторинг Аналитического центра КНР. Отмечалось, что выросли число и интенсивность американских операций в Южно-Китайском море. Военно-воздушные силы США стали чаще проводить воздушную разведку у берегов КНР. По данным телеканала «Известия», многие операции командование флота США проводит под предлогом обеспечения свободы судоходства. Тем самым Вашингтон вынуждает Пекин наращивать обороноспособность страны, подытоживают китайские военные эксперты.