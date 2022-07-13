В Волгограде задержали националиста с оружием и взрывчаткой

Приверженец националистической идеологии задержан в Волгограде с оружием и взрывчаткой, изъято 3 кг тротила. Об этом 13 июля заявили в УФСБ.

Ранее, 5 июля, сообщалось, что суд в Северо-Кавказском федеральном округе вынес приговор стороннику запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» Олегу Хараиму. Ему назначили три года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в информационно-телекоммуникационных технологиях в течение года, в том числе в интернете.

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