Три человека погибли и 12 ранены в ДНР за сутки из-за обстрелов ВСУ
Три человека погибли за сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за обстрелов украинских боевиков, 12 мирных граждан получили ранения. Об этом рассказали в оборонном штабе республики в среду, 13 июля.
«За минувшие сутки, с 08:00 12 июля до 08:00 13 июля, в результате обстрелов вооруженных формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики погибли три человека и еще 12 мирных жителей получили ранения», — отмечает штаб теробороны ДНР в Telegram-канале.
11 июля стало известно о гибели трех человек и ранениях 39 жителей в результате обстрела ВСУ села Степано-Крынка в Донецкой Народной Республике из установок HIMARS американского производства.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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