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Эксперт рассказал об уничтожении иностранных наемников на Украине

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Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko
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Минобороны России 12 июля сообщило, что с 24 февраля на Украину прибыли 7107 иностранных боевиков. 2347 затем были уничтожены, а еще 2019 решили вернуться по домам. За последний месяц на территории Украины был убит 391 иностранный наемник.

Солдаты неудачи: на Украине больше всех наемников из Польши
В Минобороны РФ назвали страны, из которых приехали воевать иностранцы, и объявили, сколько их погибло

Для Украины наемники очень важны, и дело тут не только в их ценности как солдат или офицеров, объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«С их помощью украинские власти внушают своему народу и армии мысль, что весь мир с ними. Это очень важный идеологический аспект. Наемники показываются как храбрые побратимы, которые все как один сражаются за свободу Украины. Причем их присутствие позволяет вести пропаганду и в тех странах, откуда они приехали. О наемниках делают передачи, к ним приезжают журналисты из их стран. Это позволяет удерживать проблемы Украины в фокусе внимания за рубежом, с их помощью транслировать свои, нужные киевскому режиму идеи», — считает эксперт.

При этом не стоит забывать: среди этих «солдат удачи» много профессиональных военных, отметил Шурыгин.

«Многие из них — участники боевых действий или имеют за плечами годы службы. Это ценные для армии кадры, иногда владеющие дефицитными военными профессиями. Они безусловно полезны», — напомнил он.

Иногда такое «свободное добровольчество» используется для маскировки визитов профессионалов-специалистов, умеющих обращаться с высокотехнологичными системами вооружения, поэтому удачная борьба с наемниками — это всегда удар не только по боеспособности украинских формирований, но и по стране, откуда они приехали, добавил Владислав Шурыгин

В российском оборонном ведомстве напомнили, что в соответствии с международным гуманитарным правом иностранные наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ждет в случае захвата живыми, — судебный процесс и максимальные сроки тюремного заключения.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Отсечь всех лишних: за месяц на Украине уничтожено почти 400 наемников

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