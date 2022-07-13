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Экономист Григорьев оценил влияние валютных активов россиян на рост экономики

Экономист Григорьев сообщил, что валютные активы россиян не способствуют росту экономики
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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Рекордный объем закупки россиянами валюты в этом году не способствует росту экономики, рассказал во вторник, 12 июля, кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

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Он считает, что факт активной покупки россиянами валюты в этом году говорит о недоверии к рублю и ожидании падения его стоимости.

«В апреле Центральный банк [России] снял ряд ограничений. Из них наиболее существенных это 12-процентная комиссия за покупку долларов и евро. Естественно, люди стали скупать валюту. Во-первых, потому что они ей доверяют больше, чем рублю. Во-вторых, потому что рассчитывали на рост ее стоимости», — объяснил экономист «Ленте.ру».

Кроме того, Григорьев считает, что подобные валютные накопления — мертвый груз для российской экономики, так как доллары, евро и другие валюты в нее не инвестируются.

«Эти деньги в большинстве своем находятся в безналичной форме долларов и евро. А доллары и евро российские банки не вкладывают в российскую экономику. Единственное исключение — это покупка импортерами. Получается, что в форме валюты они лежат мертвым грузом — это плохо. Если бы они лежали в рублях, и граждане вкладывали бы их на депозитные счета, банки из этого бы составляли кредиты, соответственно, экономика получила бы кредитный механизм — это бы способствовало росту экономики», — подытожил он.

12 июля эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер заявил, что рубль недостаточно ослаб для того, чтобы совершить разворот в сторону дальнейшего падения. Аналитик считает, что в настоящий момент российская экономика адаптировалась к новым условиям импорта, замедлила темпы экспорта и получила сигналы о перезапуске бюджетного правила через валютные интервенции в дружественных валютах. Всё это приводит к тому, что факторы, способствовавшие росту курса рубля в последние три месяца, теряют актуальность, считает он.

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