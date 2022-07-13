Отряд старшего лейтенанта Тугушева добыл секретные документы украинских боевиков

Минобороны России 13 июля рассказало о новых подвигах российских военных, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Штурмовой отряд старшего лейтенанта Ислама Тугушева прочесывал местность возле одного из населенных пунктов и обнаружил превосходящую по численности группу украинских националистов. Подразделение Тугушева вступило в бой с боевиками. Внезапная атака штурмового отряда сковала действия радикалов, привела их в панику и нанесла им значительный урон. В ходе боя Ислам Тугушев был ранен, но из боя не вышел и продолжил командовать своими людьми. 25 украинских радикалов были уничтожены в ходе боя, остальные вынуждены были покинуть свои позиции и отступить. Благодаря мужеству, самоотверженности и слаженности отряда Тугушева удалось найти на позициях боевиков секретные документы, которые помогли скорректировать применение сил и средств группировки российских войск.

Батальонно-тактическая группа полковника Александра Лазарева была атакована батальоном украинских неонацистов, которые стремились вернуть потерянные в ходе боев позиции. Полковник Лазарев лично прибыл на место битвы и руководил подразделениями своей группы в бою. Несмотря на попытки прорвать оборону российских военных с разных сторон, Лазареву удалось организовать подавление огневых точек боевиков и сдержать их натиск. Группа Лазарева держала оборону более 15 часов и уничтожила более 30 боевиков, а также более пяти единиц бронетехники и артиллерийских орудий. Профессионализм и умелое руководство полковника Лазарева позволили остановить наступление украинских неонацистов на стратегически важном направлении.

Рядовой Буян Сат участвовал в охране военной колонны и в ходе продвижения по маршруту нашел группу украинских диверсантов, которые готовили засаду на колонну. Рядовой Сат доложил о противнике и вступил с ним в бой. В ходе стычки Сат был ранен, но оказал первую помощь себе и товарищу, после чего продолжил сражаться. В ходе боя диверсионная группа радикалов была полностью уничтожена. Рядовой Сат лично уничтожил 12 боевиков. Мужество и самоотверженность рядового Буяна Сата позволили колонне без потерь прибыть в пункт назначения.

12 июля Минобороны рассказало про подвиг старшего сержанта Рыбникова, который защитил транспортную колонну от нападения боевиков. Благодаря его смелости и решительности транспорт дошел до пункта назначения без потерь.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».