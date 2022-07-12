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«Роскосмос» допустил реализацию своей части ExoMars собственными силами

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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«Роскосмос» сожалеет, что поиск признаков жизни на Марсе для Европы оказался менее важным, чем политические амбиции отдельных еврочиновников и стран. Об этом 12 июля сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

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«Российская сторона пока не получила официального уведомления от Европейского космического агентства [ESA] о полном прекращении сотрудничества по проекту ExoMars-2022, поэтому приходится реагировать только на «Twitter-дипломатию», — так прокомментировали в «Роскомосе» сделанное ранее в этот день заявление главы ESA Йозефа Ашбахера о прекращении ранее приостановленного сотрудничества с РФ.

Представитель российской госкорпорации напомнил, что ранее генеральный директор «Роскомоса» Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что не рассчитывает на положительное решение ЕКА, учитывая политическое давление в Европе на ученых и специалистов, которым важен именно научный результат миссии.

«Россия может реализовать свою часть проекта ExoMars на национальном уровне или с привлечением партнеров из дружественных стран», — заверили в пресс-службе.

Об этом Рогозин говорил еще в марте, он пояснил, что корпорация может отправить на Марс копию посадочной платформы, предназначавшейся для миссии ExoMars-2022, при этом, марсоход создавать не планируется. Кроме того, «Роскосмос» может провести свою собственную исследовательскую экспедицию на Марс без участия в проекте.

Кроме того, также 12 июля он написал в соцсетях, что своим решением ESA поставило под удар не только тысячи ученых, занятых в проекте ExoMars, но и все человечество.

Корпорация договорилась об участии в ExoMars в 2012 году. Однако на фоне специальной военной операции России по защите Донбасса, 28 февраля в Европейском космическом агентстве сообщили, что запуск российско-европейского аппарата в 2022 году «маловероятен» из-за санкций. Правящий совет агентства заявил, что будет полностью следовать рестрикционной политике меры против РФ.

ExoMars — астробиологическая программа Европейского космического агентства по исследованию Марса. Основной целью проекта является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.

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