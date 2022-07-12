В Европе прекратили сотрудничество с «Роскосмосом» по программе ExoMars

Европейское космическое агентство (ESA) прекращает ранее приостановленное сотрудничество с российской госкорпорацией «Роскосмос» по программе ExoMars. Об этом 12 июля сообщил глава агентства Йозеф Ашбахер.

«Совет поручил мне официально прекратить на данный момент приостановленное сотрудничество с «Роскосмосом» по миссии ровера и посадочной платформы ExoMars», — отметил он на странице в Twitter.

В июне стороны возвращались к теме сотрудничества по европейской программе изучения Марса. О возобновлении сотрудничества с ЕКА заявлял глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Он допускал, что миссия может быть реализована в ближайшие несколько лет.

18 марта Рогозин заявил, что корпорация «Роскосмос» может отправить на Марс копию посадочной платформы, предназначавшейся для миссии ExoMars-2022, марсоход создавать не планируется. При этом глава госкорпорации заявлял, что «Роскосмос» может провести свою собственную исследовательскую экспедицию на Марс без участия в проекте.

«Роскосмос» договорился об участии в европейском проекте ExoMars в 2012 году.

На фоне специальной военной операции России по защите Донбасса 28 февраля в Европейском космическом агентстве сообщили, что запуск российско-европейского аппарата в 2022 году «маловероятен» из-за санкций.

Правящий совет агентства заявил, что будет полностью выполнять санкционные меры против России.

ExoMars — астробиологическая программа Европейского космического агентства по исследованию Марса. Основной целью проекта является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе.