Рогозин огласил ответные меры «Роскосмоса» после отказа европейцев сотрудничать по ExoMars

Российский экипаж Международной космической станции (МКС) откажется от использования европейского манипулятора ERA. Об этом 12 июля заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По словам главы госкорпорации, это ответная мера на прекращение Европейским космическим агентством (ESA) сотрудничества по программе ExoMars.

«Даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с ERA. Пусть сам [генеральный директор ESA Йозеф] Ашбахер со своим начальником [главой евродипломатии Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», — написал Рогозин в Telegram.

Он также отметил, что своим решением ESA поставило под удар не только тысячи ученых, занятых в проекте ExoMars, но и всё человечество.

«О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием? <…> А подумал ли Ашбахер, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?» — спросил Рогозин.

Глава госкорпорации сообщил, что «Роскосмос» будет добиваться возвращения из Италии российского десантного марсианского модуля.

В июне ESA и «Роскосмос» возвращались к теме сотрудничества по европейской программе изучения Марса. О возобновлении сотрудничества заявлял Рогозин. Он допускал, что миссия может быть реализована в ближайшие несколько лет.

18 марта Рогозин заявил, что корпорация «Роскосмос» может отправить на Марс копию посадочной платформы, предназначавшейся для миссии ExoMars-2022, марсоход создавать не планируется. При этом глава госкорпорации заявлял, что «Роскосмос» может провести свою собственную исследовательскую экспедицию на Марс без участия в проекте.

На фоне специальной военной операции России по защите Донбасса 28 февраля в ESA сообщили, что запуск российско-европейского аппарата в 2022 году «маловероятен» из-за санкций. Правящий совет агентства заявил, что будет полностью выполнять санкционные меры против России.

ExoMars — астробиологическая программа Европейского космического агентства по исследованию Марса. Основной целью проекта является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе. «Роскосмос» договорился об участии в европейском проекте ExoMars в 2012 году.