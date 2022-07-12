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Рогозин огласил ответные меры «Роскосмоса» после отказа европейцев сотрудничать по ExoMars

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российский экипаж Международной космической станции (МКС) откажется от использования европейского манипулятора ERA. Об этом 12 июля заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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По словам главы госкорпорации, это ответная мера на прекращение Европейским космическим агентством (ESA) сотрудничества по программе ExoMars.

«Даю команду нашему экипажу на МКС прекратить работу с ERA. Пусть сам [генеральный директор ESA Йозеф] Ашбахер со своим начальником [главой евродипломатии Жозепом] Боррелем летят в космос и сделают хоть что-то полезное в их жизни», — написал Рогозин в Telegram.

Он также отметил, что своим решением ESA поставило под удар не только тысячи ученых, занятых в проекте ExoMars, но и всё человечество.

«О каком Марсе с европейцами можно говорить, о какой Венере с американцами, если их правительства стремятся убить как можно больше русских и украинцев, снабжая хунту в Киеве смертоносным оружием? <…> А подумал ли Ашбахер, труд скольких тысяч ученых и инженеров в Европе и России перечеркнул он своим решением? Готов ли он ответить за саботаж совместной марсианской миссии? Нет, не перед такими же как он безответственными бюрократами в Еврокомиссии. Перед человечеством ответить готов?» — спросил Рогозин.

Глава госкорпорации сообщил, что «Роскосмос» будет добиваться возвращения из Италии российского десантного марсианского модуля.

В июне ESA и «Роскосмос» возвращались к теме сотрудничества по европейской программе изучения Марса. О возобновлении сотрудничества заявлял Рогозин. Он допускал, что миссия может быть реализована в ближайшие несколько лет.

18 марта Рогозин заявил, что корпорация «Роскосмос» может отправить на Марс копию посадочной платформы, предназначавшейся для миссии ExoMars-2022, марсоход создавать не планируется. При этом глава госкорпорации заявлял, что «Роскосмос» может провести свою собственную исследовательскую экспедицию на Марс без участия в проекте.

На фоне специальной военной операции России по защите Донбасса 28 февраля в ESA сообщили, что запуск российско-европейского аппарата в 2022 году «маловероятен» из-за санкций. Правящий совет агентства заявил, что будет полностью выполнять санкционные меры против России.

ExoMars — астробиологическая программа Европейского космического агентства по исследованию Марса. Основной целью проекта является поиск доказательств существования в прошлом и настоящем жизни на Марсе. «Роскосмос» договорился об участии в европейском проекте ExoMars в 2012 году.

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