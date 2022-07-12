Путин увеличил число вице-премьеров в правительстве

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров в правительстве. Документ опубликован 12 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что председатель правительства РФ имеет 11 заместителей, в том числе <...> заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли РФ», — говорится в указе главы государства.

Также правительству РФ предложено изменить ранее изданные акты президента РФ в соответствии с данным указом.

Документ вступает в силу со дня подписания.

Еще одним заместителем председателя правительства станет глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ранее в июле премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы Росстата Сергея Галкина, занимавшего до этого пост замминистра в Минэкономразвития РФ.

Должность стала вакантна после того, как возглавлявший ведомство Павел Малков был 10 мая назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.