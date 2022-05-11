Прямой эфир
Мир
Глава Пентагона назвал ядерный арсенал России серьезной сложностью для США
Экономика
Под ответные санкции России попала 31 компания ЕС и США
Общество
Историческое просвещение в начальных классах начнется с 1 сентября
Армия
Путин назвал образцовыми действия 15-й отдельной Александрийской бригады
Мир
США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры
Мир
Американский эксперт заявил о риске глобального конфликта из-за действий Польши
Общество
Россиянам разъяснили порядок получения новых пособий на детей от 8 до 17 лет
Общество
Кинолог назвал причины агрессивного поведения собак
Мир
МИД России раскрыл детали встречи Салливана с Рябковым
Политика
Путин рассказал о недовольстве партнеров поддержкой РФ жителей Донбасса
Общество
В Роскачестве разъяснили схемы оформления мошенниками кредитов на россиян
Сюжет:

Мишустин назначил Сергея Галкина главой Росстата

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил на должность главы Росстата Сергея Галкина, занимавшего до этого пост замминистра в Минэкономразвития РФ.

Отставной состав: чем вызван уход пятерых российских губернаторов
Руководство четырех областей и одной республики сменилось в течение дня

«Ранее Сергей Галкин работал в Минэкономразвития, где возглавлял департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития», — рассказали в правительстве России в своем Telegram-канале.

Сергею Галкину 38 лет. Он окончил Финансовую академию при правительстве России. После выпуска занимался аналитической работой в крупных компаниях. С 2010 года шесть лет работал аналитиком в «ВТБ капитал».

Должность главы Росстата освободилась после того, как возглавлявший ведомство Павел Малков был 10 мая назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Кадровые перестановки произошли на фоне заявления губернатора Рязанской области Николая Любимова о том, что он не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022