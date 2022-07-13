Онколог назвал неожиданный ранний симптом рака

Ярко выраженная реакция на укусы комаров или мошек может являться симптомом развивающегося онкологического заболевания. Об этом предупредил главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

«Если говорить о неожиданных редких предвестниках онкологии, то можно привести в пример гиперергическую реакцию на укусы кровососущих (комары, мошки) — когда в месте укуса появляются большие пятна гиперемии с отеком. Данный симптом может проявиться за 10–20 лет до развития или диагностирования хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности», — указал он в беседе с «Известиями».

Как подчеркнул специалист, человек может чувствовать себя прекрасно, даже не подозревая о развитии у себя злокачественных новообразований.

«Поэтому важно ориентироваться не только на свое самочувствие, но и регулярно проходить профилактические обследования. Ведь справиться с онкологией гораздо проще на начальных стадиях, когда человек, в большинстве случаев, не чувствует никаких ярко выраженных симптомов», — добавил Серяков.

8 июля врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал о пользе куркумы в профилактике рака. По его словам, положительный эффект оказывает антиоксидантое вещество куркумин, которое содержится в специи. В частности, было установлено, что при употреблении куркумы на регулярной основе значительно снижается риск развития рака толстой и прямой кишки, груди и предстательной железы. Как уточнил врач, специю можно включать в рацион всем без исключения.