Компания Lego расторгла контракт с дистрибутором конструкторов в России

Датский производитель популярных игрушек-конструкторов Lego Group, расторг контракт с дистрибьютором в России, компанией Inventive Retail Group. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе компании.

«Мы подтверждаем расторжение контракта с компанией Lego. Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек», — пояснили «Известиям» в компании, отмечая, что магазины продолжат продавать имеющийся в наличии товар.

Кроме того, эту информацию подтвердил гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев, отмечая, что московское подразделение компании сократило 70 своих сотрудников и предоставило им выходные пособия.

«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в России на неопределенный срок. Это включает в себя прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group», — процитировал Inc. его слова.

Компания, управляющая 81 магазином конструкторов в РФ, являлась оператором датской сети Lego с 2009 года, потому как у нее не было собственной розницы на территории России. Так, Inventive Retail Group — это группа компаний, управляющая специализированными розничными и онлайн магазинами, а также корпоративными продажами и дистрибуцией потребительских товаров ведущих мировых брендов. Ядро портфеля Inventive Retail Group составляют Apple‚ Samsung, Lego, Nike и др.

Часть магазинов приостановили работу еще в начале июня, что будет с оставшимися точками, пока неизвестно.

«Если контракт между Lego и Inventive Retail Group будет прекращен, IRG не сможет продавать товары под брендом Lego и бренд официально покинет российский рынок», — уточняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Отмечается также, что с 12 июля наборы конструкторов, завезенные по параллельному импорту, можно будет продавать в тех же магазинах, при этом вывески будет необходимо сменить.

Поставки конструктора из Дании были приостановлены производителем в начале марта. В качестве причины указывалась ситуация, сложившаяся в ходе спецоперации России по защите жителей Донбасса, однако тогда акцент смещался на недолгосрочность принятой меры.

В начале июля учредитель федеральной сети магазинов игрушек TOY.RU Алиса Лобанова рассказала «Известиям» о большом количестве китайских производителей, которые используют тот же принцип соединения деталей, что и Lego. При этом, цена на конструктор из Китая обычно в два-три раза меньше цены оригинала. Кроме того, раньше компании занимались только копированием Lego-наборов, а теперь начали заниматься также и созданием собственных.