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Военный историк рассказал о разрабатываемой баллистической ракете «Змеевик»

Военный историк Буранов назвал разрабатываемую баллистическую ракету «Змеевик» супер-оружием
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Военный историк Никита Буранов во вторник, 12 июля, рассказал «Известиям» о разрабатываемой в России баллистической ракете «Змеевик».

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По словам специалиста, это будет «супер-оружие».

«Ракета стратегическая, она летит в космос, там от нее отлетает головка, разделяется на несколько боевых частей, планирует вниз и со скоростью гиперзвука направляется к цели», — объяснил Буранов.

Как отметил историк, ракета разрабатывается с перспективой на будущее.

Ранее в этот день ТАСС со ссылкой на источники, близкие к военному ведомству и оборонно-промышленному комплексу, сообщил, что для Военно-морского флота (ВМФ) России ведется разработка баллистической ракеты «Змеевик» с гиперзвуковым боевым оснащением. Ее задача — поражение крупных надводных целей, в первую очередь — авианосцев, сообщили информаторы.

25 июня глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что предприятия госкорпорации приступили к серийному производству межконтинентальных баллистических ракет «Сармат».

22 мая командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев заявил, что в ближайшие десятилетия вряд ли получится создать средства для перехвата новейшей российской баллистической ракеты «Сармат». Как отметил военный, она может летать через Северный полюс, при необходимости есть возможность проложить траекторию и через Южный полюс.

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