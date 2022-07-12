В Совфеде оценил вероятность присоединения стран G20 к санкциям против РФ
Присоединение стран «Большой двадцатки» (G20), которые занимают нейтральную позицию по отношению к России на фоне спецоперации по защите Донбасса, к антироссийским санкциям маловероятно. Об этом во вторник, 12 июля, заявил «Известиям» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Я думаю, что это маловероятно. Если бы эти страны хотели присоединиться к лагерю G7, к американской политике, политике ЕС, они давно бы уже сделали свой выбор. Более того, чем дальше развивается ситуация на Украине, тем быстрее они понимают, что правильно сделали, что не пошли на поводу у американцев и не присоединились к антироссийскому лагерю», — отметил он.
Сенатор также предположил, что число стран, поддерживающих Россию, будет только увеличиваться.
Ранее в этот день министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе пресс-конференции заявил, что Токио намерен побудить государства G20, которые в настоящее время занимают нейтральную позицию в отношении РФ, присоединиться к антироссийским санкциям.
До этого, 10 июля, глава евродипломатии Жозеп Боррель признал, что точка зрения Евросоюза на спецоперацию России по защите Донбасса не является главенствующей среди стран «Большой двадцатки».
Как подчеркнул в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, умеющим здраво оценивать ситуацию руководствам ряда стран G20 уже надоела заевшая пластинка коллективного Запада, которая транслирует исключительно антироссийские настроения.
Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. При этом в Европе и США на фоне антироссийских санкций наблюдается рост инфляции и цен.
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