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В Госдуме объяснили отсутствие единства позиций стран G20 по Украине

Депутат Белик: здраво оценивающим ситуацию странам G20 надоела пластинка Запада c антироссийской риторикой
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Фото: REUTERS/Dita Alangkara
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Умеющим здраво оценивать ситуацию руководствам ряда стран G20 уже надоела заевшая пластинка коллективного Запада, которая транслирует исключительно антироссийские настроения. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил «Известиям» член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова главы евродипломатии Жозепа Борреля.

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«Боррель нехотя признает, что единодушия в мнении по поводу спецоперации, на которое так рассчитывали Вашингтон и пляшущий под его дудку Евросоюз, среди стран G20 нет. Умеющим здраво оценивать ситуацию руководствам ряда стран «Большой двадцатки» порядком надоела заевшая пластинка коллективного Запада, транслирующая только антироссийские настроения», — указал он.

Как отметил депутат, многие страны мира, в том числе и не входящие в состав G20, понимают важность ровных отношений с Россией. В свою очередь истеричная русофобская пропаганда, исходящая от США и ЕС, несколько утихает на фоне той политики, которую самостоятельно решают проводить эти страны, добавил Белик.

Накануне глава евродипломатии признал, что точка зрения Евросоюза на спецоперацию России по защите Донбасса не является главенствующей среди стран «Большой двадцатки».

Ранее, 8 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что различающиеся позиции западных стран относительно ситуации на Украине говорят о том, что они заботятся не о Киеве и его гражданах, а об идеологии.

За день до этого президент РФ Владимир Путин указал на то, что коллективный Запад и есть прямой зачинщик и прямой виновник того, что происходит на Украине.

3 июля британская газета The Sunday Times опубликовала статью, в которой рассказала, что ситуация на Украине стала причиной разногласий и разделения НАТО на три лагеря — «ястребы», «голуби» и «страусы».

К первой группе относятся те члены альянса, которые уверены, что Киев должен вернуть себе Республику Крым вместе с Донбассом, а также нанести мощный удар по РФ. «Голуби» отстаивают мирное урегулирование конфликта. «Страусы» — это страны, которые зациклены на проблемах внутри. Они поддерживают документы НАТО, но предпочитают путь наименьшего сопротивления.

Россия 24 февраля начала проведение спецоперации по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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