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NASA представило первый полноценный снимок телескопа «Джеймс Уэбб»

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Фото: NASA, ESA, CSA, and STScI
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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США представило первый снимок, сделанный телескопом «Джеймс Уэбб». Об этом ведомство сообщило 12 июля на своем официальном сайте.

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«Космический телескоп NASA имени Джеймса Уэбба получил самое глубокое и четкое инфракрасное изображение далекой Вселенной на сегодняшний день. Это изображение скопления галактик SMACS 0723, известное как Первое глубокое поле Уэбба, изобилует деталями», — говорится в заявлении NASA.

Отмечается, что благодаря телескопу удалось впервые запечатлеть тысячи галактик, в том числе самые тусклые объекты, когда-либо наблюдавшиеся в инфракрасном диапазоне.

«Этот кусочек огромной вселенной покрывает участок неба размером примерно с песчинку, которую кто-то на земле держит на расстоянии вытянутой руки», — пояснили в ведомстве.

Благодаря новому телескопу американские астрономы смогут узнавать больше о массах, возрасте, истории и составе галактик. Это возможно потому, что «Джеймс Уэбб» способен находить самые ранние галактики во Вселенной.

8 июля NASA рассказало о том, что телескоп «Джеймс Уэбб» сделал самую подробную фотографию Вселенной в инфракрасном изображении. Состоящую из 72 экспозиций фотографию назвали одной из самых «глубоких» фотографий Вселенной. Возраст изображенных на снимке галактик определить невозможно, однако на ней можно увидеть впечатляющие космические пейзажи. Несмотря на то что изображение техническое, оно отчетливо фиксирует даже очень слабые объекты, притом что оно не было оптимизировано для научного исследования.

Существовавшие до появления телескопа «Джеймс Уэбб» приборы могут захватить участки космоса, расположенные на расстоянии не более чем в 330 млн световых лет от нашей планеты. К тому же свет более дальней Вселенной переходит из ультрафиолетового излучения к инфракрасному, поэтому другие телескопы запечатлеть его не в состоянии.

11 февраля NASA опубликовало первое изображение, сделанное космическим телескопом «Джеймс Уэбб», который на тот момент создал их уже 1560. Для того чтобы получить единое изображение, специалисты скомпоновали 18 расположенных случайным образом «точек», полученных в результате отражения света сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательное, и детекторы NIRcam.

Телескоп «Джеймс Уэбб» является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. Он был запущен 25 декабря 2021 года со стартового комплекса на космодроме Куру во Французской Гвиане с помощью ракеты-носителя Ariane 5. На следующий день специалисты скорректировали траекторию полета телескопа. Прибор будет изучать древнейшие звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, и заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок эксплуатации — 10 лет.

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