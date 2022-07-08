Телескоп NASA сделал самую «глубокую» фотографию Вселенной

Телескопу национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) «Джеймс Уэбб» удалось сделать самую подробную фотографию Вселенной в инфракрасном изображении. Как анонсировало агентство 8 июля, серия уникальных снимков будет обнародована 12 июля, однако первое тестовое изображение представили уже сегодня.

Состоящую из 72 экспозиций фотографию назвали одной из самых «глубоких» фотографий Вселенной. Возраст изображенных на снимке галактик определить невозможно, однако на ней можно увидеть впечатляющие космические пейзажи. Несмотря на то что изображение техническое, оно отчетливо фиксирует даже очень слабые объекты, притом что оно не было оптимизировано для научного исследования.

Существовавшие до появления телескопа «Джеймс Уэбб» приборы могут захватить участки космоса, расположенные на расстоянии не более чем в 330 млн световых лет от нашей планеты. К тому же свет более дальней Вселенной переходит из ультрафиолетового излучения к инфракрасному, поэтому другие телескопы запечатлеть его не в состоянии.

11 февраля NASA опубликовало первое изображение, сделанное космическим телескопом «Джеймс Уэбб», который на тот момент создал их уже 1560. Для того чтобы получить единое изображение, специалисты скомпоновали 18 расположенных случайным образом «точек», полученных в результате отражения света сегментами ненастроенного основного зеркала на вспомогательное и детекторы NIRcam.

Телескоп «Джеймс Уэбб» является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства. Он был запущен 25 декабря 2021 года со стартового комплекса на космодроме Куру во французской Гвиане с помощью ракеты-носителя Ariane 5. На следующий день специалисты скорректировали траекторию полета телескопа. Прибор будет изучать древнейшие звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, и заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет. Расчетный срок эксплуатации — 10 лет.