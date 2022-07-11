Кулеба призвал Запад предоставить Киеву оружие после указа Путина о гражданстве

Министерство иностранных дел Украины осудило указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям Украины. Об этом 11 июля говорится в заявлении ведомства.

«Это решение является очередным посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, несовместимым с нормами и принципами международного права», — сказано в сообщении МИД.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба призвал союзников ввести новые санкции против России и предоставить новые поставки вооружений.

«Сейчас критически важно усилить помощь нашему государству. Призываю партнеров к жесткой реакции на новые паспортные фантазии Путина: срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», — заявил Кулеба.

11 июля Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства для лиц, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и на Украине. В предыдущей редакции действие указа распространялось только на жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины.

Спикер Совфеда Федерации Валентина Матвиенко заявила, что указ Путина является ответом на проект «анти-Россия».