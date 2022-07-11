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Матвиенко оценила указ Путина по гражданству России для жителей Украины

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Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Указ президента РФ Владимира Путина о распространении упрощенного порядка получения гражданства на всех украинцев является ответом государства на проект «анти-Россия». Об этом 11 июля заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Это такой достойный ответ достойного государства на проект «анти-Россия», — сказала Матвиенко.

В понедельник российский лидер распространил упрощенную процедуру получения гражданства РФ на граждан, постоянно проживающих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и на Украине. Желающие могут обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в соответствии с ч. 8 ст. 14 закона «О гражданстве Российской Федерации».

1 июля в Донецке началась выдача российских паспортов. Ранее граждане республики могли получить российский паспорт в упрощенном порядке только при выезде на территорию РФ.

14 июня стало известно, что жители Бердянска в Запорожской области начали получать российские паспорта.

12 июля 2021 года президент РФ заявил, что Украина становится западным проектом «анти-Россия», направленным на конфронтацию с Москвой и разжигание ненависти по отношению к ней. Он указал, что многие украинцы не согласны с таким положением дел, однако им не дают быть услышанными.

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