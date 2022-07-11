Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский певец и актер Адам Уэйд
Общество
В Подмосковье догазифицировали 1776-й населенный пункт
Мир
Шведская антивоенная организация раскритиковала вступление страны в НАТО
Мир
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Мир
Президент Шри-Ланки решил вернуться в страну 13 июля
Авто
В Москве чаще других угоняют автомобили марок Hyundai и KIA
Армия
Путин присвоил почетное наименование гвардейской еще двум бригадам
Мир
США поддержали решение Канады отправить в ФРГ турбину для «Северного потока»
Мир
Джонсон решил никого не поддерживать в борьбе за пост премьера Британии
Мир
ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице Одесской области
Мир
Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку»
Сюжет:

Еврокомиссия не ожидает полного прекращения поставок российского газа

0
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еврокомиссия (ЕК) не ожидает полного прекращения поставок газа из России. Об этом 11 июля заявил первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

Попали под поток: газ может подорожать до $2200 на фоне ремонта СП-1
Чем Европа попытается заменить поставки из РФ и что из этого получится

«Это не наш основной сценарий, но это также риск, который нельзя полностью исключить», — сказал он по прибытии на заседание Еврогруппы, отвечая на вопрос о возможности полного прекращения поставок российского газа в ЕС.

11 июля компания-оператор магистрали Nord Stream AG сообщила о том, что поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00. Работа приостановлена для организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля.

До этого, 9 июля, канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

Официальный представитель ЕК Тим Макфи отметил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся в Канаде на техническом обслуживании. Сообщалось, что компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022