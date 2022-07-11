Еврокомиссия не ожидает полного прекращения поставок российского газа

Еврокомиссия (ЕК) не ожидает полного прекращения поставок газа из России. Об этом 11 июля заявил первый замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

«Это не наш основной сценарий, но это также риск, который нельзя полностью исключить», — сказал он по прибытии на заседание Еврогруппы, отвечая на вопрос о возможности полного прекращения поставок российского газа в ЕС.

11 июля компания-оператор магистрали Nord Stream AG сообщила о том, что поставки газа по «Северному потоку» прекращены с 7:00. Работа приостановлена для организации профилактических работ, где будут тестироваться механические компоненты и системы автоматизации. Ориентировочно техобслуживание завершится 21 июля.

До этого, 9 июля, канадский министр природных ресурсов Джонатан Уилкинсон подтвердил, что Канада вернет Германии отремонтированную турбину Siemens, необходимую для обслуживания газопровода «Северный поток».

Официальный представитель ЕК Тим Макфи отметил, что возврат Канадой турбины для «Северного потока» не нарушает санкций Евросоюза против России.

Газоперекачивающие агрегаты Siemens находятся в Канаде на техническом обслуживании. Сообщалось, что компания не может вернуть их из-за антироссийских санкций страны.