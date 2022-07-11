Мужчина погиб при падении в машине со скалы на Камчатке

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 31-летнего водителя в Камчатском крае. Мужчина находился в автомобиле, который упал со скалы.

Инцидент произошел в Вилючинском городском округе. По данным следствия, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и направился в сторону бухты Спасения. Во время движения водитель превысил допустимую скорость при движении по скалистому массиву бухты. В какой-то момент мужчина не заметил резкий обрыв и не смог вовремя затормозить. Машина налетела на камни,зависла над обрывом и сорвалась с большой высоты, сообщает ИА KamchatkaMedia.

Машина с водителем упала в воду. При осмотре места происшествия обнаружены личные вещи погибшего и автомобильный трос. По факту ДТП проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

7 июля в Томской области мужчина погиб в автомобиле, который съехал с дороги и опрокинулся в озеро.