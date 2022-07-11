Экономист рассказал об «аккуратных шагах» Китая на российском рынке

Партнерство России и Китая выгодно обеим сторонам, и сейчас китайские производители делают аккуратные шаги на российском рынке. Такое мнение экономист, директор представительства международной бренд-консалтинговой группы Алексей Гончаренко высказал в понедельник, 11 июля.

По словам специалиста, ограничения западных санкций угрожали России товарным дефицитом.

«Китай — довольно крупный торговый партнер по объемам как экспорта, так и импорта. В Китай Россия поставляет более 70% экспорта энергоносителей. Китай же поставляет нам почти всё, начиная от промышленных товаров и заканчивая одеждой и обувью», — сказал Гончаренко в беседе с Lenta.Ru .

Он добавил, что есть целый ряд товаров, которые КНР давно активно выводит на российский рынок, такие как высокотехнологичные компании ZTI, Lenovo, Huawei.

«Я предполагаю, что они могут наладить свое производство на территории России, если захотят», — высказался экономист.

Он отметил, что это принесет прибыль как Пекину, так и Москве. Кроме того, за счет этого в России образуются новые высококвалифицированные рабочие места.

Также он предположил, что Китай наверняка сможет заменить поставку деталей для автомобилей западных производителей, которые покинули Россию.

«Скорее всего, их будут изготавливать даже на тех же заводах, только под новыми китайскими или российскими брендами», — отметил специалист.

При этом Гончаренко заявил, что китайские детали по качеству не будут уступать оригинальным. Залог успеха этой замены состоит в регулярных поставках, а основная задача Москвы — их обеспечение.

«Китайские компании хорошо сформировали свои бренды. Сейчас Китай наращивает и укрепляет свои позиции в глобальном маркетинге. Они, безусловно, готовы заменить самые разные мировые бренды в любой торговой категории. Другой вопрос — захотят ли они это делать», — сказал он.

На данном этапе китайцы заходят на российский рынок очень осторожно, высказался специалист. «Китай давно представляет свои товар для России, и если они захотят и им позволят — китайцы смогут занять большую часть российского рынка, который по сравнению с индийским или американским не так велик. Им это удастся за считаные месяцы», — указал Гончаренко.

Он отметил, что необходимо действовать последовательно для укрепления партнерства Москвы и Пекина.

9 июля стало известно, что китайский автоконцерн Great Wall Motors планирует вывести свой новый внедорожник Tank на российский рынок, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее, 5 июля, сообщалось, что компания Great Wall готова представить у себя на родине в ближайшее время новую модель премиального кроссовера Wey. Среднеразмерный SUV c 6-местным салоном должен выйти на рынок КНР уже в этом году.

23 июня «Известия» сообщали, что китайский бренд автомобилей премиум-класса Hongqi уже в третьем квартале 2022 года может открыть продажи в России. Бренд уже занимается сертификацией в России своих новинок. Российским потребителям представят три бензиновых седана — H5, H7 и H9 и единственный кроссовер — электрический флагман E-HS9.