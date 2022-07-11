Кинофестиваль «Хрустальный источникъ» в Ессентуках не состоится

В Ессентуках отменили V юбилейный фестиваль популярных киножанров «Хрустальный источникъ». Он должен был состояться в конце июля.

Президент фестиваля Эвклид Кюрдзидис в письме к гостям и участникам мероприятия, причина отмены — «обстоятельства непреодолимой силы».

Как пишет NewsTracker со ссылкой на источники, причиной отмены фестиваля стада нехватка денег. Вовремя расплатиться с подрядчиками не смог оргкомитет мероприятия.

Агентство напоминает, что в июне комитет по закупкам Ставропольского края объявил тендер на организацию киносмотра. Начальная цена контракта составляла 49,8 млн рублей. Мероприятие планировалось провести с 24 по 28 июля.

Ранее сообщалось, что международный культурный фестиваль «Русские сезоны» может быть отменен в этом году из-за санкций США и других западных стран в отношении РФ. Сумма бюджетных ассигнований, высвободившихся из-за отмены фестиваля, составит 150 млн рублей.