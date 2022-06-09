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Фестиваль «Русские сезоны» могут отменить в 2022 году из-за санкций

Проект «Русские сезоны» могут отменить из-за санкций, субсидии перенаправят коллективам Донбасса
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Фото: Global Look Press/Supplied by FilmStills.net/www.FilmStills.net
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Международный культурный фестиваль «Русские сезоны» может быть отменен в 2022 году из-за санкций США и других западных стран в отношении РФ. Об этом говорится в перечне предложений главных распорядителей средств федерального бюджета по перераспределению бюджетных ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024.

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Отмечается, что сумма бюджетных ассигнований, высвободившихся из-за отмены фестиваля составит 150 млн рублей.

Согласно перечню предложений, из этой суммы 67,7 млн рублей планируется направить на увеличение числа гастролей, в том числе коллективов из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Оставшиеся 82,3 млн рублей будут выделены на проведение дополнительных мероприятий культурно-просветительского и патриотического характера «в связи со сложившейся геополитической ситуацией».

Проект «Русские сезоны» инициирован правительством России и Минкультуры РФ. В его рамках в одном из зарубежных государств на протяжении календарного года проходят гастроли лучших российских творческих коллективов, выставки из собраний крупнейших музеев, фестивали циркового искусства, премьеры российского кино, ледовые и цирковые шоу.

В этом году международный культурный проект «Русские сезоны» должен был представить программы в онлайн- и офлайн-формате в Дании, Швеции и Норвегии.

Ранее, 28 марта, сообщалось об отмене Международного музыкального фестиваля Park Live в Москве в 2022 году. В сообщении также говорится, что все билеты будут действительны в 2023 году, однако при желании их можно сдать, направив запрос по месту приобретения до 1 июня 2022 года.

До этого, 24 марта, стало известно, что 33-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», который должен был пройти осенью в Сочи, в этом году не состоится.

11 марта стало известно, что Московский международный кинофестиваль (ММКФ) перенесли на вторую половину 2022 года из-за многочисленных отказов иностранных участников и гостей приехать в Москву в апреле.

Иностранные артисты начали отменять мероприятия в России на фоне проводимой Москвой операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. Как тогда уточнил тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, операция преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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