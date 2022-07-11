В Москве потушили пожар в доме, где жил маршал Жуков

Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме 15 по улице Спиридоновка в центре Москвы. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили очевидцы в социальных сетях. источник в экстренных службах.

«Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — цитирует источник в экстренных службах ТАСС.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на 7-м этаже, площадь возгорания составила 20 кв. м.

Девятиэтажный дом №15 на улице Спиридоновка в Пресненском районе Москвы был построен для руководства СССР в 1965 году. В нем в разные годы жили маршал Советского Союза Георгий Жуков и председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.

До этого, 4 июля, пожар произошел в квартире жилого дома в центре Москвы по улице Грузинский Вал, 18/15. О пострадавших не сообщалось.

Накануне пожар произошел в одной из башен Capital Towers также в Центральном округе Москвы. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть горящую крышу здания на Краснопресненской набережной.