Одна из башен Capital Towers загорелась в центре Москвы

Пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы. Кадры, на которых можно увидеть горящую крышу здания на Краснопресненской набережной, размещены 3 июля в Telegram-канале «Новости Москвы».

По его данным, возгорание уже удалось потушить.

Capital Towers — это строящийся рядом с деловым центром «Москва-Сити» на берегу Москвы-реки комплекс из трех башен.

В 2021 году из-за сообщений о пожаре эвакуировали башню «Меркурий» в комплексе «Москва-Сити». Отмечалось, что задымление возникло на 23-м этаже 70-этажного небоскреба.