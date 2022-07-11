В центре Москвы загорелся дом, где жил маршал Жуков

Многоквартирный дом загорелся в центре Москвы. Как следует из видео, опубликованного 11 июля в соцсетях, наблюдается открытое горение одного из балконов.

На кадрах видно, что от балкона поднимаются клубы черного дыма. Источник огня находится на одном из верхних этажей.

Девятиэтажный дом №15 на улице Спиридоновка в Пресненском районе Москвы был построен для руководства СССР в 1965 году. В нем в разные годы жили маршал Советского Союза Георгий Жуков и председатель президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный.

В июле 2021 года один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе российской столицы. Возгорание произошло в квартире на пятом этаже панельной пятиэтажки на улице Удальцова. После ликвидации возгорания в квартире обнаружили тело погибшего.