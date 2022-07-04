В жилом доме в центре Москвы произошел пожар

Пожар произошел в квартире жилого дома в центре Москвы. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы города в 22:16. Уточняется, что возгорание произошло по адресу Грузинский вал, 18/15.

О пострадавших не сообщается.

Накануне пожар произошел в одной из башен Capital Towers в центре Москвы. В Сети появились кадры, на которых можно увидеть горящую крышу здания на Краснопресненской набережной.

По предварительной информации, загорелись строительные леса на площади 1 кв. м. Огонь удалось ликвидировать до приезда спасателей. Пострадавших нет.