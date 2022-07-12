Реклама
Прямой эфир
Общество
НИИ будут грозить штрафы за сокрытие информации об иностранных студентах
Мир
Байден проведет в Израиле саммит по продовольственной безопасности с Индией и ОАЭ
Мир
Зеленский оценил решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Общество
Минцифры выработает новые правила аккредитации IT-компаний
Общество
Число проблемных новостроек в России выросло почти вдвое
Мир
В ООН заявили о желании договориться о гумпомощи Сирии до конца недели
Экономика
В России предложили отменить налог при продаже единственного жилья
Общество
Певец Лепс заявил о желании купить права на песни Шатунова
Мир
США предоставят Чехии более $10 млн для поддержки украинских беженцев
Происшествия
Пожар в екатеринбургском ангаре с автотехникой охватил 750 кв. м
Спорт
Блогер и боец поп-MMA Коваленко вызвал коллегу Сашу Стоуна на бой

Терапевт раскрыла полезные свойства корицы

Терапевт Тихомирова: корица уменьшает старение клеток и защищает от образования тромбов
0
Фото: Global Look Press/imago-images/CHROMORANGE/Barbara Neveu
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корица имеет ряд полезных свойств, в том числе уменьшает старение клеток и защищает организм от образования тромбов. Об этом 12 июля рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Рациональный подход: какие продукты могут снизить риск развития рака
Врачи дали советы по правильному рациону

«Корица — это кора дерева, порода лавровых, которая растет в теплых странах. Корицу издавна добавляют с парфюмерию, выпечку и т. д. Основная польза корицы заключена в флавоноидных соединениях, которые обладают противовоспалительной активностью», — заявила она «Известиям».

По словам специалиста, корица усиливает синтез оксида азота в тканях, поэтому продукт защищает ткани организма от свободно радикального окисления. Кроме того, корица благоприятно влияет на сосуды, улучшает текучесть крови, защищает от образования тромбов, а также уменьшает старение абсолютно всех клеток.

«Однако таким образом корица действует при условии, что она будет включена в концепцию здорового питания. При правильном сочетании корица дарит нам только пользу. Если мы будем поедать булки с корицей в немереном количестве, при этом неважно, сколько в них добавлено корицы, это чревато появлением лишним килограммов», — резюмировала диетолог.

30 июня врач-спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал «Известиям» о пользе и вреде черешни. В частности, вещества в составе ягоды имеют противоопухолевую активность и помогают лучше засыпать. Кроме того, черешня содержит большое количество аскорбиновой кислоты, калия, кремния, молибдена, хрома. Обладает ягода и легким мочегонным эффектом, что благотворно влияет на организм при гипертонии, отеках.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022