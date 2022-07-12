Терапевт раскрыла полезные свойства корицы

Корица имеет ряд полезных свойств, в том числе уменьшает старение клеток и защищает организм от образования тромбов. Об этом 12 июля рассказала врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

«Корица — это кора дерева, порода лавровых, которая растет в теплых странах. Корицу издавна добавляют с парфюмерию, выпечку и т. д. Основная польза корицы заключена в флавоноидных соединениях, которые обладают противовоспалительной активностью», — заявила она «Известиям».

По словам специалиста, корица усиливает синтез оксида азота в тканях, поэтому продукт защищает ткани организма от свободно радикального окисления. Кроме того, корица благоприятно влияет на сосуды, улучшает текучесть крови, защищает от образования тромбов, а также уменьшает старение абсолютно всех клеток.

«Однако таким образом корица действует при условии, что она будет включена в концепцию здорового питания. При правильном сочетании корица дарит нам только пользу. Если мы будем поедать булки с корицей в немереном количестве, при этом неважно, сколько в них добавлено корицы, это чревато появлением лишним килограммов», — резюмировала диетолог.

30 июня врач-спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин рассказал «Известиям» о пользе и вреде черешни. В частности, вещества в составе ягоды имеют противоопухолевую активность и помогают лучше засыпать. Кроме того, черешня содержит большое количество аскорбиновой кислоты, калия, кремния, молибдена, хрома. Обладает ягода и легким мочегонным эффектом, что благотворно влияет на организм при гипертонии, отеках.