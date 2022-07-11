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Автомобили Tesla в США стали популярнее Mercedes-Benz и BMW

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Фото: REUTERS/Patrick Pleul
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Компания Tesla за первые пять месяцев 2022 года нарастила продажи в США на 66% и реализовала 179 574 автомобиля. Такие данные приводит Automotive News. Специалисты издания отметили, что Tesla в США оказалась популярнее таких премиальных брендов, как Mercedes-Benz и BMW.

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Автопроизводитель заявил, что июнь 2022 года стал рекордным месяцем в истории бренда по объёмам продаж. Второе место у BMW с результатом 133 209 машин. Падение продаж составило 11%. На третьем месте марка Lexus — 112 296 автомобилей, продажи упали на 19%.

Mercedes-Benz заняла четвёртую позицию, продав в США 110 584 машины. Такой результат на 17% меньше, чем показатели прошлого года.

Ещё один премиальный немецкий бренд, Audi, показал снижение на 35%, сумев продать всего 67 086 машин. Отыгралась компания в сегменте электроавтомобилей, где заняла второе с результатом 6617 экземпляров. На первом, естественно, Tesla.

В личном зачете электрокаров, если не учитывать премиальный статус марки, лидируют Tesla Model 3 и Model Y. На третьем месте кроссовер Ford Mustang Mach-E.

7 июля «Известия» сообщили, что автомобильный завод «Москвич» до конца 2022 года планирует выпустить около 600 автомобилей, 200 из них будут оснащены электрическими двигателями. В 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тыс. машин, а в 2024 году — 100 тыс. Число электрокаров составит 10 тыс. и 20 тыс. авто, соответственно. Полный цикл производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год.

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