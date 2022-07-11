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Интернет
Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos

Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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По требованию Генпрокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к фотобанку Depositphotos. Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам.

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Отмечается, что доступ был ограничен «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

При попытке зайти на страницу Depositphotos появляется сообщение о том, что не удается получить доступ к сайту, дополняет «Газета.Ru».

8 марта Depositphotos заявил о приостановке деятельности в России и Белоруссии. Компания отметила, что прекратит любое сотрудничество с клиентами и партнерами этих стран.

9 июня Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt. Доступ к сайту также был ограничен из-за призывов к массовым беспорядкам и экстремизму.

24 апреля РКН по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к американскому шахматному сайту Chess.com для игры в шахматы и обучения онлайн из-за того, что там появилась ссылка на пропагандистскую статью. В ней говорится, что администрация сайта осуждает проведение российской военной операции по защите Донбасса.

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