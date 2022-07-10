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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту немецкой газеты Die Welt

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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt. Это следует 9 июня из данных сервиса ведомства.

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Как отмечается, доступ к сайту www.welt.de был ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Немецкая ежедневная газета Die Welt начала выходить с апреля 1946 года. Особой популярностью она пользуется у представителей немецкой бизнес-элиты. Тираж издания составляет более 250 тыс. экземпляров.

Ранее, в начале июня, Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании YLE на территории России. В настоящее время сайт телерадиокомпании недоступен.

24 апреля РКН по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к американскому шахматному сайту Chess.com для игры в шахматы и обучения онлайн из-за того, что там появилась ссылка на пропагандистскую статью. В ней говорится, что администрация сайта осуждает проведение российской военной операции по защите Донбасса.

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