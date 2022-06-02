Роскомнадзор ограничил доступ к сайту финской телерадиокомпании YLE на территории России. Это следует из данных ведомства 2 июня.

В России ограничивается доступ к сайту Yle.fi по требованию Генпрокуратуры России от 27 мая. Это делается в соответствии с регламентом блокировки сайтов, которые содержат призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях, передает RT.

В настоящее время сайт телерадиокомпании недоступен.

YLE была основана в 1926 году как Suomen Yleisradio (Finlands Rundradio, «Финское телерадиовещание»), в том же году запустила на длинных волнах радиостанцию. Помимо финского в настоящее время YLE вещает на шведском, английском, саамском, карельском и русском языках, а также на финском жестовом языке.

Ранее, 17 мая, Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к британскому сайту брокера Interactive Brokers.

24 апреля РКН по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к американскому шахматному сайту Chess.com для игры в шахматы и обучения онлайн из-за того, что там появилась ссылка на пропагандистскую статью. В ней говорится, что администрация сайта осуждает проведение российской военной операции по защите Донбасса.