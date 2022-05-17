Роскомнадзор заблокировал британский сайт Interactive Brokers

Роскомнадзор во вторник, 17 мая, ограничил доступ на территории России к британскому сайту брокера Interactive Brokers. Это следует из реестра ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Как отмечается в заявлении, причиной блокировки послужило распространение материалов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях.

Ресурс заблокирован на основании решения Генпрокуратуры России от 13 мая в соответствии со статьей «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

На сайт невозможно зайти с российским IP-адресом. Глобальная web-страница Interactive Brokers по-прежнему доступна.

Ранее, 24 апреля, Роскомнадзор по решению Генпрокуратуры ограничил доступ к американскому шахматному сайту Chess.com для игры в шахматы и обучения онлайн из-за того, что там появилась ссылка на пропагандистскую статью. В ней говорится, что администрация сайта осуждает проведение российской военной операции по защите Донбасса.

17 апреля российский шахматист Сергей Карякин в своем Telegram-канале призвал заблокировать портал из-за появившейся на нем ссылки на пропагандистскую статью и принудительную замену российских флагов у шахматистов из России.