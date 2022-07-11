Реклама
Прямой эфир
Армия
Российский истребитель Су-35С сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
Общество
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы в китайский Чэнду с 22 июля
Мир
Захарова назвала Трасс «кровожадной и деструктивной особой»
Общество
МЧС России предупредило москвичей о грозе 11 июля
Общество
Правительство России выделило 37,1 млрд рублей на замещение иностранного ПО
Общество
Мурашко сообщил о «спокойной» ситуации с коронавирусом в России
Мир
В ДНР заявили о принудительной эвакуации Киевом людей с части территорий республики
Общество
Роспотребнадзор заявил об отсутствии случаев холеры в России
Авто
«Мосгортранс» запустит новый автобусный рейс Москва — Геленджик
Мир
Хранилища ВСУ с иностранными боеприпасами уничтожены в Днепропетровской области
Мир
Синдзо Абэ наградят высшим орденом Японии посмертно

В Чехии отреагировали на решение Зеленского отозвать посла

0
Фото: commons.wikimedia.org/Yevhen6868
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько министров Чехии заявили, что опечалены решением президента Украины Владимира Зеленского отозвать своего посла в республике Евгения Перебийниса. Об этом 11 июля сообщило издание Euractiv.

Кто так обзывается: между Киевом и Берлином разразился скандал
Как он отразится на внутренней политике ФРГ

«Я опечалена тем, что Евгений Перебийнис покидает Чехию. Я уверена, что он будет так же хорошо работать в других странах мира, но он стал частью нашей жизни, и мне будет его не хватать», — сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Министр труда и социальной политики Мариан Юречка отметил, что послы регулярно меняются. Однако он считает, что в данном случае Перебийнис мог бы задержаться на своем посту. По словам министра, посол сделал для отношений между Чехией и Украиной больше всего в современной истории. Он также добавил, что приверженность Перебийниса достойна восхищения.

Сам дипломат, комментируя решение президента Украины, заявил, что пересидел свою миссию.

«Я здесь уже пять с половиной лет. Обычно миссия длится четыре года. Это единственная причина. Я возвращаюсь на Украину», — приводит слова Перебийниса «Газета.ru».

Ранее, 9 июля, Зеленский подписал указы об увольнении послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии и Германии. Уволены посол в Венгрии Любовь Непоп, представитель в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол в Чешской Республике Евгений Перебийнос, посол в Индии Игорь Полеха и посол в Германии Андрей Мельник.

Украинский лидер объяснил такое решение ротацией, назвав ее нормальной частью дипломатической практики. Он добавил, что министерство иностранных дел уже готовит кандидатуры на посты новых глав дипмиссии Украины.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022