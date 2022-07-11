В Чехии отреагировали на решение Зеленского отозвать посла

Несколько министров Чехии заявили, что опечалены решением президента Украины Владимира Зеленского отозвать своего посла в республике Евгения Перебийниса. Об этом 11 июля сообщило издание Euractiv.

«Я опечалена тем, что Евгений Перебийнис покидает Чехию. Я уверена, что он будет так же хорошо работать в других странах мира, но он стал частью нашей жизни, и мне будет его не хватать», — сказала министр обороны Чехии Яна Чернохова.

Министр труда и социальной политики Мариан Юречка отметил, что послы регулярно меняются. Однако он считает, что в данном случае Перебийнис мог бы задержаться на своем посту. По словам министра, посол сделал для отношений между Чехией и Украиной больше всего в современной истории. Он также добавил, что приверженность Перебийниса достойна восхищения.

Сам дипломат, комментируя решение президента Украины, заявил, что пересидел свою миссию.

«Я здесь уже пять с половиной лет. Обычно миссия длится четыре года. Это единственная причина. Я возвращаюсь на Украину», — приводит слова Перебийниса «Газета.ru».

Ранее, 9 июля, Зеленский подписал указы об увольнении послов страны в Венгрии, Чехии, Норвегии, Индии и Германии. Уволены посол в Венгрии Любовь Непоп, представитель в Норвегии Вячеслав Яцюк, посол в Чешской Республике Евгений Перебийнос, посол в Индии Игорь Полеха и посол в Германии Андрей Мельник.

Украинский лидер объяснил такое решение ротацией, назвав ее нормальной частью дипломатической практики. Он добавил, что министерство иностранных дел уже готовит кандидатуры на посты новых глав дипмиссии Украины.