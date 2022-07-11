Правительство России выделило 37,1 млрд рублей на замещение иностранного ПО

В России продолжается работа по замещению зарубежного программного обеспечения (ПО), на создание российских аналогов иностранным цифровым продуктам из бюджета выделено 37,1 млрд рублей до 2024 года. Об этом рассказал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

В ходе выступления на стратегической сессии по развитию российского промышленного, общесистемного и прикладного программного обеспечения он отметил, что в РФ сформировано 35 индустриальных центров компетенций (ИЦК) по замещению зарубежного ПО.

«По поручению Михаила Мишустина сформировано 16 отраслевых комитетов по ключевым секторам промышленности и социальной сферы. <...> Комитеты курируют 35 ИЦК, на площадке которых будут определены приоритетные направления, виды и классы замещаемого ПО и сформированы технические задания для вендеров на разработку конкретных продуктов под потребности наших предприятий. Сейчас мы уже имеем до 2024 года бюджетные средства в размере 37,1 млрд на софинансирование создания и внедрения новых отечественных решений», — приводит слова Чернышенко пресс-служба правительства.

Как уточнил вице-премьер указанные комитеты работают в таких направлениях, как электроника и микроэлектроника, связь, металлургия и машиностроение.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко в беседе с «Известиями» назвал масштабными соответствующие меры.

«Совершенно очевидно, сумма в 37 млрд рублей на три года подразумевает, что объем государственных средств в течение этого срока не будет снижаться. Отрасль получит по 14-16 млрд рублей в год, что очень масштабно», — подчеркнул он.

По словам специалиста, также будет стимулироваться процесс закупки отечественного ПО российскими компаниями, государственными структурами и другими сферами. То есть бизнес получит не просто средства на разработку софта взамен иностранного, но еще и гарантированный спрос на свою интеллектуальную продукцию, указал Самойленко.

Он уточнил, что главными получателями государственных средств станут ведущие организации: фонд Бортника (на поддержку проектов малых предприятий в ИТ-сфере выделяется 2 млрд рублей), фонд «Сколково» (1,2 млрд рублей, а также увеличение госдоли в проектах с 50% до 80%), Российский фонд развития информационных технологий РФРИТ (10,8 млрд рублей). Также в два раза увеличивается размер грантов — и все это только в 2022 году.

«Так что стоит надеяться, что масштабные меры поддержки государства ИТ-сферы приведут к максимально быстрому импортозамещению в отрасли, от которой зависит динамика роста всей экономики страны, причем произойдет это в указанные сроки – три года», — резюмировал эксперт.

3 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов. Он призвал к совместной слаженной работе заказчиков, разработчиков и государства.

Ранее, 11 мая, президент РФ Владимир Путин указал на важность сохранения технологического суверенитета России.