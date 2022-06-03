Мишустин дал поручения по замещению зарубежных IТ-продуктов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов. Об этом премьер-министр заявил в пятницу, 3 июня, на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

«Правительственной комиссии [поручаю] рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и аппаратные комплексы. Нужно выбирать лучшее из того, что есть, и, соответственно, представить перечень, который мы одобрим, но с голосованием наших ключевых заказчиков», — заявил Мишустин.

Премьер-министр призвал к совместной слаженной работе заказчиков, разработчиков и государства.

27 мая Мишустин заявил, что, согласно данным SIM-карт российских сотовых операторов, в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. Глава правительства указал на влияние своевременно предпринятых мер поддержки отрасли как оперативных ответов на возникающие вызовы. Следующей задачей, по словам премьер-министра, является необходимость определить стратегию, которая будет эффективна в долгосрочной перспективе.

2 марта Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

Еще в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач.