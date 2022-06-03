Реклама
Прямой эфир
Авто
Упрощенным автомобилям из России будет запрещен въезд в Европу
Мир
Москва и Луганск стали городами-побратимами
Общество
Лимузин Жириновского выставлен на продажу
Авто
В мае на учет в РФ встало менее 28 тыс. автомобилей
Наука
Корабль «Прогресс МС-20» пристыковался к МКС
Мир
Рост инфляции в Турции составил 73,5% в мае
Мир
Эмбер Херд не может выплатить компенсацию по делу против Джонни Деппа
Мир
Россия заморозила сотрудничество с Норвегией в сфере ядерной безопасности
Мир
МИД РФ уведомил США о расторжении меморандума о сотрудничестве в сфере культуры
Экономика
В правительство внесли проект по борьбе с мошенничеством с банковскими картами
Недвижимость
Цены на аренду жилья в Крыму и на Кубани выросли на 21% за год

Мишустин дал поручения по замещению зарубежных IТ-продуктов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил правительственной комиссии по цифровому развитию до 1 августа подготовить предложения по замещению зарубежных IT-продуктов. Об этом премьер-министр заявил в пятницу, 3 июня, на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Высокоточный расчет: как в вузах проводят цифровое импортозамещение
Одним из первых на российские IT-продукты перешел главный технический университет страны

«Правительственной комиссии [поручаю] рассмотреть предложения по замещению отраслевых и общесистемных зарубежных решений на российские программные продукты и аппаратные комплексы. Нужно выбирать лучшее из того, что есть, и, соответственно, представить перечень, который мы одобрим, но с голосованием наших ключевых заказчиков», — заявил Мишустин.

Премьер-министр призвал к совместной слаженной работе заказчиков, разработчиков и государства.

27 мая Мишустин заявил, что, согласно данным SIM-карт российских сотовых операторов, в РФ вернулось порядка 85% уехавших ранее IT-специалистов. Глава правительства указал на влияние своевременно предпринятых мер поддержки отрасли как оперативных ответов на возникающие вызовы. Следующей задачей, по словам премьер-министра, является необходимость определить стратегию, которая будет эффективна в долгосрочной перспективе.

2 марта Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

Еще в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что поддержка IT-отрасли для государства является одной из ключевых задач.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022