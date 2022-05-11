Путин указал на важность сохранения технологического суверенитета России

Укрепление технологического суверенитета России всегда важно, особенно сейчас. Об этом 11 мая заявил президент РФ Владимир Путин в ходе посещения образовательного центра «Сириус».

«Прежде всего «Сириус» призван сыграть значимую роль в укреплении технологического суверенитета страны. Это важно всегда, но особенно сейчас, я сейчас не буду говорить, по каким причинам», — отметил Путин.

14 апреля глава российского государства создал межведомственную комиссию Совбеза РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

30 марта Путин подписал указ, согласно которому вводится запрет на госзакупки иностранного программного обеспечения для использования на критической инфраструктуре без согласования. Из документа также следует, что полностью перейти на российский софт необходимо до 1 января 2025 года.

Также в конце марта состоялась встреча российского правительства и представителей IT-отрасли страны. На ней вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сейчас настал момент для того, чтобы «ускоренным образом улучшить и сделать конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков».

2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и другое. Кроме того, планируется освободить все российские IT-компании от проверок и уплаты налога на прибыль сроком на три года.

На фоне антироссийских санкций об уходе с российского рынка объявили крупные поставщики программного обеспечения. В их числе — Microsoft, Oracle, SAP, Adobe.