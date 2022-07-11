Юрист спрогнозировал кратный рост мошенничества с жильем

Ограничение доступа к единому государственному реестру недвижимости может усложнить процесс совершения сделок на рынке жилья, а также привести к кратному увеличению случаев мошенничества в этой сфере. Об этом «Известиям» заявил заместитель директора юридического департамента федеральной компании «Этажи» Сергей Чужаков.

6 июля 2022 года в третьем чтении Госдума приняла законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные акты РФ и признании утратившей силу ч. 14 ст. 30 федерального закона «О банках и банковской деятельности», который ограничивает доступ к данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Теперь их можно получить только с разрешения собственника квартиры.



«Ограничение доступа к данным в принципе противоречит его изначальной идее по обеспечению прозрачности и доступности данных об объектах недвижимости», — сказал Чужаков.



Сейчас ЕГРН — важный инструмент для всех участников рынка, который позволяет сверить достоверность данных о правообладателе на жилье покупателю недвижимости. После вступления в силу новых поправок такая возможность будет практически полностью отсутствовать, пояснил юрист.



Ограничение доступа к данным из ЕГРН, по мнению эксперта, может привести к кратному увеличению случаев мошенничества на рынке недвижимости.



«Мошенники смогут выставлять на агрегаторах объявления о продаже объектов, не принадлежащих им, или реализовывать объекты по старым выпискам из ЕГРН, уже не принадлежащие им. Покупатель при этом самостоятельно ничего не сможет проверить. Мошенники как минимум смогут незаконно получить задаток за не принадлежащий им объект», — уверен юрист.



Кроме того, сложности возникнут у всех участников рынка недвижимости — банков, судебных приставов, руководителей компаний, управляющих жилым фондом, риелторов и нотариусов, сказал Чужаков.



«Такое решение увеличит сроки проверки объектов и, скорее всего, приведет к дополнительным затратам для продавцов и покупателей недвижимости», — считает эксперт.

Ранее, 6 июля, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил «Известиям», что в течение года инвестиции россиян в недвижимость могут вырасти до 3 трлн рублей. Согласно оценкам экспертов, на сегодня на банковских счетах россиян аккумулировано более 30 трлн рублей, по мере снижения процентных ставок и окончания срока действия весенних вкладов, оформленных под повышенную процентную ставку, часть этих денег вернется на рынок жилья.