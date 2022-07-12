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В России в два раза выросли продажи отечественного парфюма

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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С января по июнь 2022 года продажи российского парфюма в рознице и через интернет выросли в стране на 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 12 июля свидетельствуют данные национальной системы цифровой маркировки «Честный знак», предоставленные «Известиям».

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В натуральном выражении за первое полугодие 2022 года они составили 39,6 млн единиц парфюмерной продукции, а за январь—июнь 2021 года — 22,6 млн.

Как отметили в «Честном знаке», поступления на российский рынок сократились на 19,2% и составили в январе—июне 2022 года 55,4 млн единиц парфюмерной продукции, тогда как за аналогичный период прошлого года в оборот поступило 68,7 млн единиц.

При этом в 2022 году доля поступления товаров отечественного производства на парфюмерный рынок выросла в сравнении с прошлым годом на 55,2% и составила 62,4%.

«Продажи духов российского производства выросли на 104% в первом полугодии 2022 года в сравнении с тем же периодом 2021 года. За первое полугодие 2022 года в натуральном выражении они составили 18,4 млн единиц, а за январь-июнь 2021 года – 9 млн. Всего за период с января по июнь 2022 года россияне потратили на парфюмерную продукцию отечественного производства более 6,4 млрд рублей»,— также говорится в сообщении.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон о параллельном импорте. В перечень товаров, которые Минпромторг разрешил для ввоза в Россию путем параллельного импорта в связи с ушедшими из РФ брендами, включили в том числе парфюмерию и косметику, а также мыло и моющие средства, одежду и обувь и другие предметы. Больше всего в списке различных комплектующих для автомобилей и электронных изделий плюс уже готовая продукция.

В мае стало известно, что ученые Крымского федерального университета научились синтезировать из жмыха шалфея амброксид — едва ли не главный компонент современной качественной парфюмерии. Именно на его основе создаются самые тонкие и стойкие ароматы. Сейчас это вещество производят только иностранные компании.

В апреле сообщалось, что центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) выявил почти 700 тыс. нарушений в парфюмерной отрасли за первые три месяца 2022 года. Стоимость продукции, в которой нашли отклонения от нормы, эквивалентна 1,1 млрд рублей.

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