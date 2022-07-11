Вильфанд раскрыл причину сильных ливней в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 11 июля рассказал «Известиям» о причинах сильных ливней в ряде регионов России.

По его словам, при жаркой и теплой температуре воздуха наблюдаются процессы перемещения воздушных масс, характерные для атмосферы.

«Именно летом, когда погода очень жаркая, когда подстилающая поверхность нагревается, возникают условия перемещения теплых и насыщенных влагой воздушных масс по вертикали вверх. При этом очень быстро происходят конденсация водяных паров и условия, способствующие возникновению кратковременных интенсивных ливней», — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что кратковременный дождь продолжается не более часа. За это непродолжительное время, уточнил Вильфанд, выпадает большое количество воды.

Кроме того, при таких условиях может произойти усиление шквалистого ветра до 17–20 м/с, а в отдельных случаях и до 23–25 м/с, что является опасным явлением, поскольку при такой скорости ветра ломаются деревья, объекты с большой парусности, например, плакаты, начинают летать.

Научный руководитель Гидрометцентра заключил, что выпадение большого количества осадков в течение непродолжительного времени также является опасной ситуацией, потому что в таком случае наступает коллапс для движения, не справляются дренажные системы.

Ранее в этот день Роман Вильфанд предупредил жителей Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Смоленской, Тверской, Курской, Брянской областей, а также Карелии и Краснодарского края, что в ближайшие два дня их ожидают сильные ливни. При этом в ряде регионов в это время ожидается сильная жара, уточнил метеоролог.

Гроза со шквалистым ветром, которая обрушилась на Москву 10 июля, привела к трагедии: один человек погиб, еще 12 пострадали. Сильный ветер повалил несколько деревьев в городе. В результате очередного такого происшествия на Украинском бульваре погиб мужчина.

У входа в сад «Эрмитаж» травмы получили ребенок и женщина. На Подольской улице дерево упало на женщину, о ее состоянии здоровья не сообщается.