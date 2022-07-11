Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Вильфанд раскрыл причину сильных ливней в России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 11 июля рассказал «Известиям» о причинах сильных ливней в ряде регионов России.

По его словам, при жаркой и теплой температуре воздуха наблюдаются процессы перемещения воздушных масс, характерные для атмосферы.

«Именно летом, когда погода очень жаркая, когда подстилающая поверхность нагревается, возникают условия перемещения теплых и насыщенных влагой воздушных масс по вертикали вверх. При этом очень быстро происходят конденсация водяных паров и условия, способствующие возникновению кратковременных интенсивных ливней», — сказал Вильфанд.

Он объяснил, что кратковременный дождь продолжается не более часа. За это непродолжительное время, уточнил Вильфанд, выпадает большое количество воды.

Кроме того, при таких условиях может произойти усиление шквалистого ветра до 17–20 м/с, а в отдельных случаях и до 23–25 м/с, что является опасным явлением, поскольку при такой скорости ветра ломаются деревья, объекты с большой парусности, например, плакаты, начинают летать.

Научный руководитель Гидрометцентра заключил, что выпадение большого количества осадков в течение непродолжительного времени также является опасной ситуацией, потому что в таком случае наступает коллапс для движения, не справляются дренажные системы.

Ранее в этот день Роман Вильфанд предупредил жителей Ленинградской, Псковской, Новгородской, Мурманской, Смоленской, Тверской, Курской, Брянской областей, а также Карелии и Краснодарского края, что в ближайшие два дня их ожидают сильные ливни. При этом в ряде регионов в это время ожидается сильная жара, уточнил метеоролог.

Гроза со шквалистым ветром, которая обрушилась на Москву 10 июля, привела к трагедии: один человек погиб, еще 12 пострадали. Сильный ветер повалил несколько деревьев в городе. В результате очередного такого происшествия на Украинском бульваре погиб мужчина.

У входа в сад «Эрмитаж» травмы получили ребенок и женщина. На Подольской улице дерево упало на женщину, о ее состоянии здоровья не сообщается.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022