«Важно было устроить премьеру именно на этой сцене»

Поддержать личный состав Черноморского флота во время специальной военной операции решили участники XXX Международного детского кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в «Артеке». Кумиры отправились в город русских моряков Севастополь представительным десантом. «Известия» присоединились к творческой делегации, чтобы спеть вместе с моряками патриотические песни.

«Чтобы помнили»

Субботний вечер 9 июля в Севастополе выдался жарким — 32+ и полный штиль. У афиши «Za Россию! Zа Донбасс! Zа нас!» фотографируются горожане. Строем в сторону парадного входа прошагали курсанты Нахимовского училища, следом — военнослужащие Черноморского флота. На концерт шли коллективами и семьями. В фойе гостей встретил иконостас портретов погибших героев. Первый портрет с траурной лентой — заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе, капитан 1-го ранга Андрей Николаевич Палий. Он геройски погиб в районе Мариуполя в ходе выполнения задач специальной военной операции.

— Чтобы помнили, — пояснила сотрудница Дома офицеров. — По выходным в Доме офицеров проводятся патриотические мероприятия: концерты, киносеансы, уроки истории и мужества. Для военнослужащих, курсантов кадетских училищ, школьников и горожан вход свободный. Сегодня у нас московские артисты, а в следующие выходные в 11:00 запланирован показ картины «Адмирал Нахимов».

Из звезд приехали Юрий Чернов, Всеволод Шиловский, Андрей Соколов, Александр Тютрюмов, Галина Бокашевская, Владислав Дунаев, Сергей Друзьяк, Эвелина Бледанс, Михаил Мамаев, Павел Баршак. Принимал артистов начальник севастопольского Дома офицеров Владимир Владимирович Пискайкин. Человек он в городе уважаемый: 30 лет службы на флоте, командование кораблем. Кроме всего прочего он председатель Севастопольского морского собрания. Оно объединяет всех моряков города и управляется советом старшин и адмиралов.

— Я не адмирал, но среди них пользуюсь авторитетом, поэтому выбрали главным, — улыбается в усы Владимир Владимирович. — Сегодня уникальный день, у ребят выход на культмассовое мероприятие. Оно сейчас необходимо для сплочения людей, как никогда. Чтобы поддержать президента, чтобы вернуть наших людей, которым запрещали говорить на русском языке, запрещали русскую культуру. Докатились.

Недалеко от Дома офицеров в Севастополе находятся кинотеатр и гостиница «Украина», и никто их не переименовывает.

— Мы же не нацисты, — говорит Пискайкин. — У нас был знаменитый корабль «Комсомолец Украины». До сих пор ветераны, служившие на нем, собираются и вспоминают. Это другое. Слово «Украина» не ругательное, оно для каждого советского человека ласкает слух. Там родилось много героев Советского Союза, защитников Отечества. И все они были за нас — за русских, за татар, за чеченцев, за лезгинов. И вдруг Украина теперь за Америку и за Англию. Очень странно это. С молодых что взять — Запад для них ориентир. А вот ветераны, допустившие это, непонятно куда смотрели. Хотелось бы с них спросить.

«Теперь они для нас как родня»

Зрители с нетерпением ждали любимых артистов, пришли в Дом офицеров заранее. В зале на лучших местах партера — моряки и командование. Все песни и стихи сегодня для них.

— Мы приехали к тем, кто защищает наше настоящее и будущее, — сказал со сцены президент международного кинофестиваля «Алые паруса» имени Василия Ланового в «Артеке», народный артист России Андрей Соколов. — Это непросто — заниматься работой, выпавшей на вашу долю. От всего нашего десанта хочу поддержать вас и сказать, что мы вас любим, ценим, дорожим. Низкий поклон вам за это.

Народный артист России Всеволод Шиловский поделился с залом своими переживаниями. Для него Севастополь, Керчь — города, в которых каждый миллиметр земли полит кровью людей, благодаря которым мы сейчас живем, рожаем детей, любим, строим. Они подарили нам эту жизнь. А заслуженный артист России Николай Денисов в Севастополь приехал прямо с Донбасса.

— Когда я видел, как из подвалов Северодонецка выходили люди, был в шоке. Они же, увидев перед собой артиста, были удивлены не меньше моего. «Как вы здесь? Мы артистов у себя не видели 13 лет!» — говорила женщина. Это незабываемые эмоции. Говорю, и слезы катятся. Я еще и еще поеду туда. И к вам обязательно вернемся, — пообещал Николай Денисов.

После концерта зрители долго не расходились. Что-то родное они почувствовали в столичных артистах. Фото на память, автографы, а еще слова признательности и благодарности.

— Теперь они для нас как родня, — поделился Иван Николаевич, бывший кадровый офицер. — Я бы даже сказал, как отцы или братья, как дети.

Эмоции захлестывали. Люди и плакали. и смеялись. А в финале хором пели песню из фильма «Офицеры». Кто-то открыл для себя уже знакомого артиста, кто-то укрепился в своих кумирах.

— Я не знала, что Михаил Мамаев — не только «гардемарин», но еще и известный поэт, — поделилась пенсионерка Наталья Сергеевна. — Меня с его творчеством познакомил внук. Он показал стих «Письмо к российскому воину» и рассказал, что с ним ребята в бой идут. Сегодня я услышала стихи в исполнении автора.

Были приятно удивлены и артисты. Как признался заслуженный артист России Вадим Колганов, они ехали поддержать севастопольцев, а люди подходили к звездам со словами благодарности.

— Недавно я записал альбом «Время Z», а премьеру песни «С нами Бог» посчитал важным устроить именно на этой сцене, волновался, как примут, — рассказал Колганов. — После концерта ко мне подошла женщина и протянула аппликацию, явно сделанную ребенком. «У меня больше ничего нет. Эту открытку с подснежниками сделали ребята из детского дома. Мы сами беженцы из Луганска. Сидели в подвалах несколько месяцев. Сейчас начинаем новую жизнь в Севастополе. Ваши песни задели за живое. Спасибо вам», — сказала она и заплакала.

Военнослужащие не столь бурно выражали свои эмоции. Улыбались и просто сказали, что концерт им очень понравился. Выделить кого-то моряки не могут, так как это было бы бестактно. Ну а фото на память с кумирами можно было сделать с одобрения командира. Для них он и мама, и папа, и старший брат.

Расстались артисты и военные добрыми друзьями, пообещав еще не раз встретиться.