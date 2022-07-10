Лукашенко заявил о не терпящих диктата белорусах

Белорусы никогда не потерпят внешнего диктата и не отдадут свою землю ни при каких обстоятельствах. Об этом 9 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на фестивале «Купалье» («Александрия собирает друзей») в Могилевской области.

«Мы никогда не позволим диктовать нам, как жить и что делать. Настоящий белорус — это тот, у кого здесь есть дом, и он всегда будет его защищать, если понадобится, то и с оружием в руках», — приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба.

В то же время глава государства отметил, что каждый, кто хоть раз побывал в Белоруссии, убедился в том, что белорусы «мудрые, достойные и свободные люди», готовые поделиться куском хлеба и с «открытой душой встретить тех, кто пришел с миром».

Лукашенко также добавил, что надеется увидеть на фестивале на берегах Днепра, объединившего славянские народы, представителей Украины.

«Мы, россияне и белорусы, с удовольствием готовы их увидеть на нашем празднике», — указал он.

Ранее, 7 июля, Лукашенко заявил о единении с Россией при сохранении суверенитета Белоруссии. Как указал белорусский лидер, сейчас его страна ведет очень активную работу на российском направлении. Но при этом ее суверенитет, независимость и интересы белорусского народа остаются в приоритете.

1 июля президент России Владимир Путин в обращении к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии также отметил, что взаимоотношения между двумя государствами являются примером «образцового уровня стратегического партнерства и союзничества». При этом все попытки западных стран политически и санкционно давить на РФ лишь подталкивают ее ускорить объединительные процессы с Белоруссией.