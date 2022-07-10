Россиянам раскрыли минусы снижения цен

Процесс дефляции (общее снижение уровня цен) чаще всего воспринимается гражданами как благо, так как товары и услуги дешевеют, однако на самом деле он может привести к негативным последствиям. Об этом в воскресенье, 10 июля, рассказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Хачатурян.

По его словам, когда цены падают на всё подряд, то снижается импорт. А его отсутствие создает условия для бизнеса, способствующие исчезновению конкуренции и качества товаров и услуг.

«Сокращение импорта — это возможность для отечественного производителя реализовывать собственные товары на внутреннем рынке, но не всё так просто. Исчезновение импортных товаров создает тепличные условия для бизнеса, который лишается естественной конкуренции со стороны импортеров. Это приводит к тому, что падает качество производимой продукции, а следом падает и потребление», — сказал он в интервью агентству «Прайм».

Эксперт напомнил, что в СССР была похожая ситуация, ведь отечественные предприятия также производили продукцию, которая не пользовалась спросом. При этом за дефицитным импортом стояли очереди.

По его словам, одним из побочных результатов дефляции является снижение конкурентоспособности экспортеров. Это приводит к росту цен, поэтому спрос на нее со стороны иностранных потребителей снижается.

Если же спроса на товары нет, доля на мировом рынке сокращается. Как считает Хачатурян, все факторы в совокупности приводят к стагнации экономики, а также к кризису.

«Рыночная экономика предполагает наличие баланса между экспортом и импортом, который позволяет обеспечивать рост конкурентоспособности как экспортно ориентированных отраслей, так и рост отечественных производств, ориентированных на внутреннее потребление в конкуренции с импортными товарами», — уточнил он.

Экономист также выразил мнение, что государству необходимо поддерживать баланс между интересами импортеров и отечественных производителей, а также не допускать доминирования ни тех, ни других.

Ранее, 29 июня, опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний заявили, что впервые в истории современной России по итогам июня может возникнуть дефляция. По их данным, стоимость товаров в месячном выражении может сократиться в пределах 0,5%. Ряд специалистов допустил, что в 2022 году дефляция будет с июня по август.

В пресс-службе Минэкономразвития в этот день также рассказали, что оперативные данные в текущий момент показывают сохранение дефляционного тренда.

Кроме того, 29 июня главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк заявила, что дефляцию в России могут остановить недостаточно быстрое восстановление импорта, увеличение бюджетных расходов во второй половине 2022 года, ослабление рубля при разработке соответствующих бюджетных правил, неблагоприятная погода, влияющая на урожай и продовольственную инфляцию.

По ее словам, давать количественные оценки в подобных условиях сложно, так как рост цен во многом будет зависеть от скорости восстановления импорта и исчерпания товарных запасов.