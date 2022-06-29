Аналитик назвала условия остановки дефляции в России

Дефляцию в России могут остановить недостаточно быстрое восстановление импорта, увеличение бюджетных расходов во второй половине 2022 года, ослабление рубля при разработке соответствующих бюджетных правил, неблагоприятная погода, влияющая на урожай и продовольственную инфляцию. Об этом заявила «Известиям» главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк в среду, 29 июня.

Ранее в этот же день опрошенные «Известиями» аналитики банков и финансовых компаний рассказали, что впервые в истории современной России по итогам июня может возникнуть дефляция. Они отмечали, что стоимость товаров в месячном выражении может сократиться в пределах 0,5%. Ряд специалистов допустил, что дефляция будет с июня по август.

Ващелюк заявила, что по сравнению с пиковыми значениями марта курс доллара к рублю снизился сейчас более чем в два раза — на 55%. Общий уровень цен в марте–мае вырос на 9,4%. На этом фоне коррекция цен на 0,26% в первой половине июня пока выглядит очень сдержанной, указала она.



«В нормальных условиях, без логистических проблем и санкций, при курсе доллара около 55 рублей инфляция могла бы уже составлять менее 15% год к году. Но проблемы с импортными поставками сдерживают торможение инфляции», — считает аналитик.



Давать количественные оценки в подобных условиях сложно, так как рост цен во многом будет зависеть от скорости восстановления импорта и исчерпания товарных запасов, добавила она.

Специалист подчеркнула, что способствовать снижению цен будет относительно крепкий рубль.

«Импорт, скорее всего, продолжит постепенное восстановление благодаря росту параллельного импорта, снижению процентных ставок, общей стабилизации финансовых и экономических условий. Но нет уверенности, что новые поставки смогут компенсировать уменьшение товарно-материальных запасов», — заключила Ващелюк.



При сохранении июньских темпов снижения общего уровня цен можно рассчитывать на то, что в августе годовой показатель инфляции окажется 14–15% г/г. Однако риски локальных временных дефицитов на фоне исчерпания запасов остаются повышенными, поэтому следует внимательно следить за ситуацией.

Заместитель председателя правления Абсолют Банка Антон Павлов отметил, что ситуация, когда несколько недель фиксируется дефляция для России в некотором смысле уникальна. Эксперт связал ее с несколькими факторами.

Первый — снижение стоимости некоторых групп товаров, связанное с корректировкой, отскоком: цены существеннее всего снижаются на товары, которые значительнее всего подорожали весной. После спада ажиотажного спроса и восстановления цепочек поставок стоимость на многие товары снизилась.

Второй фактор связан с тем, что летом традиционно наблюдается сокращение цен на сельскохозяйственные товары. Например, за предыдущую неделю произошло сокращение цен овощей и фруктов. Динамика изменения стоимости товаров будет зависеть от уровня урожайности, считает Павлов.



На динамику цен также влияет потребительская активность, для поддержания которой государство реализует меры поддержки бизнеса и розничных клиентов, в том числе с помощью льготных программ кредитования и снижения ставок.



«Мы ожидаем, что уровень инфляции по итогам июня будет около нуля, в июле–августе также будет на уровне 0–0,2%», — полагает зампредправления Абсолют Банка.