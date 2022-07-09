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Fox News уличил Байдена во лжи о своем отношении к покойному сенатору Маккейну

Fox News: Байден вручил медаль вдове сенатора Маккейна и солгал, что никогда не оскорблял его
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Фото: Global Look Press/Ricky Fitchett
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Президент США Джо Байден вручил Президентскую медаль Свободы вдове сенатора Джона Маккейна и солгал ей о том, что никогда не оскорблял ее покойного мужа. На это 7 июля обратил внимание телеканал Fox News.

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«Я никогда не переставал восхищаться Джоном. Никогда в жизни не говорил о нем ничего плохого, потому что я знал о его чести, мужестве и преданности делу», — сказал он во время вручения награды Синди Маккейн.

Телеканал напомнил, что во время предвыборной гонки в 2008 году Байден, выдвигавшийся на пост вице-президента от демократов, грубо высказывался о Маккейне, который тогда претендовал на пост президента США от республиканцев. Так, в ответ на заявления Маккейна о том, что он считает себя «индивидуалистом» внутри собственной партии, Байден заявил, что республиканец не может претендовать на эту роль, поскольку был «мальчиком на побегушках».

Байден также называл Маккейна «злым мужчиной, постоянно меняющим свое мнение». Кроме того, он обвинял его в трусости, когда тот раскритиковал экс-главу Белого дома Барака Обаму во время митинга. По мнению нынешнего американского лидера, Маккейн должен был сказать об этом Обаме в лицо.

Маккейн скончался в возрасте 81 года 25 августа 2018 года в окружении членов семьи. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга. В США политика вспоминают как героя вьетнамской войны — Маккейн был летчиком ВМС. После того как его самолет сбили, он находился во вьетнамском плену.

Ранее, 7 июля, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон обвинил Байдена во лжи из-за заявлений о росте цен на бензин. Журналист считает, что ответственность за топливный кризис в США несет не российский президент Владимир Путин, а американский лидер. С точки зрения Карлсона, Байден вместо того, чтобы урегулировать ситуацию с топливным кризисом, предпринимает безумные шаги, которые наносят лишь еще больший вред Штатам, в частности, выпустив резервные запасы топлива.

30 июня президент Соединенных Штатов вновь обвинил РФ в росте стоимости топлива. Причина, по которой растут цены на бензин, — «это Россия. Россия, Россия, Россия», сказал он.

12 мая лидер Соединенных Штатов Америки, выступая перед журналистами, заявил, что инфляция — это сильная сторона страны, возникшая благодаря Белому дому. Однако позднее в той же речи президент подчеркнул, что инфляция — это плохо, но виноваты в ней пандемия коронавируса и Путина на Украине.

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